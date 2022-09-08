«Не особо люблю этот процесс»: советник Хабирова Элвин Грей поделился откровением

«Не особо люблю этот процесс»: советник Хабирова Элвин Грей поделился откровением
«Не особо люблю этот процесс»: советник Хабирова Элвин Грей поделился откровением
Сегодня, 09:20ОбществоИрина ДеревянчукФото: тлеграм-канал Элвин Грей
Известный певец Башкирии показал свое необычное фото в своих соцсетях 7 сентября.

7 сентября советник Радия Хабирова и известный артист Радик Юльякшин задал важный вопрос своей аудитории — стоит ли ему красить волосы. Мнения аудитории разделились почти поровну — за смену имиджа проголосовали 49% участников опроса, 51% высказался против покраски волос.

Однако мнение подписчиков не сыграло решающей роли и артист все-таки сел в кресло парикмахера и сменил цвет волос.

Однако Радик Юльякшин уже сидя в салоне красоты признался в том, что не в восторге от процесса. — Не особо люблю этот процесс ждать…. лучше творить в студии — поделился он в своем телеграм-канале.

Финальным результатом артист похвастался там же, где вел онлайн своего преображения.

Фото:телеграм-канал Элвин Грей

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