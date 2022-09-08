Экология Башкирии: предприятия «Роснефти» сокращают воздействие на атмосферу

7 сентября отмечался Международный день чистого воздуха, цель которого в привлечении внимания к проблеме воздействия на атмосферу. В Башкирии, в особенности в Уфе, где сосредоточены десятки промышленных предприятий от мала до велика этот вопрос всегда актуален.

В первую очередь, конечно, ориентир на флагманов промышленности региона. И здесь положительный пример уже много лет показывают башкирские нефтяники. Так, «Башнефть», входящая в состав «Роснефти», за первую половину этого года снизила воздействие на атмосферный воздух на 7%, а с начала 2020 года — на 26%. Это один из лучших показателей в целом по отрасли. Этого удалось достичь за счет масштабных природоохранных проектов, на которые компания ежегодно тратит по несколько миллиардов рублей. Например, только за первое полугодие 2022-го «Башнефть» направила на природоохранные проекты более 2,7 млрд руб. — в том числе на сокращение нагрузки на атмосферу и восстановление лесов в Башкирии. Чистый воздух — это не только сокращение воздействия промышленных предприятий, — это еще и деревья. Башкирские нефтяники в прошлом году провели крупнейшее за последние 20 лет озеленение территорий присутствия. Наиболее масштабное озеленение проведено в Башкортостане: в течение весны-лета 2021 года в 17 районах Республики нефтяники высадили 3,1 млн елей и сосен на площади 722 га. К концу этого года общая площадь озелененной нефтяниками территории превысит 1,17 тыс га молодого леса. Что касается «Роснефти» в целом, то за прошлый год компании удалось сократить общую массу выбросов в атмосферу на 12%. По итогам 2021 года компания и ее дочерние предприятия суммарно высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия. Кроме того, с 2018 года «Роснефть» направила более 200 млрд рублей «зеленых» инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду. Напомним, «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии.

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