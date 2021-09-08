В Республике Башкортостан началась заявочная кампания Ночной хоккейной лиги

В августе в Уфе состоялись первые установочные собрания команд, которые примут участие в дивизионах «Любитель 50+», «Любитель 40+», «Лига Надежды» и «Лига Мечты». Предварительно, в них сыграют 29 коллективов.

До 15 сентября командам предстоит официально подтвердить свое участие в региональном чемпионате Ночной лиги, после чего начнется процедура формирования составов, а также разработка регионального положения и календаря матчей. Окончательно заявочная кампания завершится 18 октября, практически сразу после этого в регионе состоятся первые игры. В прошлом сезоне самым представительным в Республике Башкортостан оказался дивизион «Любитель 40+», в котором выступают хоккеисты-любители старше сорока лет, не игравшие ранее на профессиональном уровне. Дивизион был представлен 16 коллективами, а чемпионом стала команда «ТПП РБ» (Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан), одержавшая максимально возможное количество побед. Занявший второе место «Табиб», допустил в региональном чемпионате всего лишь одну осечку, проиграв будущему чемпиону, но в дальнейшем обе команды смогли представить регион на Фестивале хоккея – финальном этапе турнира, который ежегодно проходит в Сочи на аренах олимпийского наследия. Уже в Сочи команда «ТПП РБ» заняла 18-е место, а «Табиб», одержавший единственную победу над ЛХК «Забайкалье», довольствовался только 31-м местом. В самом массовом дивизионе Ночной лиги для игроков старше 18 лет – «Лиге Надежды» в Республике Башкортостан заветную путевку в Сочи оспаривали пять команд, а преуспела в этом «Алга», со счетом 2:1 обыгравшая в финале до двух побед ХК «МВД по РБ». Не лучшее выступление уфимской команды на групповом этапе уже на черноморском побережье позволило «Алге» побороться лишь за 19-е место. Региональный представитель «Лиги Мечты» и «Лиги Надежды» в Республике Башкортостан Артур Гиндуллин отметил, что их регион был в числе тех, кто выступал с инициативой создания нового дивизиона «Любитель 50+» для игроков данной возрастной категории: «Предварительно в новом дивизионе для игроков от 50 лет и старше у нас могут сыграть до шести команд, это отличный показатель для дебютного турнира. Сейчас наша задача перезагрузить «Лигу Мечты», которая по ряду причин в прошлом году не состоялась в регионе. Этот дивизион интересен во всех аспектах. Ведь более быстрый, интересный и динамичный хоккей именно в нем. Ждем с нетерпением новый сезон». Ночная хоккейная лига – самая крупная любительская лига в России, которая объединяет порядка 20 000 игроков из более, чем 70 регионов. Игры турнира проходят в четырех дивизионах, разделенных по возрастному принципу и уровню спортивной квалификации. В течение десяти лет Ночная лига является флагманом массового спорта в стране, основная деятельность которой направлена на популяризацию хоккея и здорового образа жизни.

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