В Башкирии прогнозируется прохладная погода с дождями

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие три дня.

Сегодня, 8 сентября, по северу республики ожидаются небольшие дожди. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит +11…16 градусов. В четверг, 9 сентября, прогнозируются кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, утром и днем в отдельных районах возможны порывы сильного ветра. Ночью температура воздуха составит +4…+9 градусов, днём +12…17 градусов. 10 сентября возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Столбик термометра ночью достигнет отметки +5…+10 градусов, днём потеплеет до +12…17 градусов.

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