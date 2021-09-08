В Башкирии не могут справиться с двумя лесными пожарами общей площадью 1460 гектаров

В Башкирии все ещё действуют два очага лесных пожаров на общей площади 1460 гектаров. Оба пожара локализованы, сообщает МЧС республики.

Леса горят в Белорецком районе возле ЗАТО Межгорье. Площадь этого очага составляет 840 гектаров. Пожар не могут потушить уже более двух недель, с 23 августа. Ещё один очаг зафиксирован в Баймакском районе. Его площадь достигает 620 гектаров. За минувшие сутки новых очагов лесных пожаров не возникло. За день удалось потушить один пожар на площади 70 гектаров в Абзелиловском районе. Всего за 2021 год в республике произошло 445 лесных пожаров на общей площади 14 253,845 гектара. В прошлом году природных пожаров было намного меньше — 131 очаг на общей площади 9 601,155 гектара. Вероятно, это связано со слишком засушливым летом в этом году. Напомним, в августе выпало всего 9% осадков от месячной нормы, а температура воздуха повышалась почти до +40 градусов.

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