В Башкирии электромобили можно будет зарядить на газовых заправках

В Башкирии электромобили можно будет зарядить на газовых заправках
В Башкирии электромобили можно будет зарядить на газовых заправках
Вчера, 08:58ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Газовые автозаправки в Башкирии могут оснастить зарядочными станциями для электромобилей. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров на заседании правительства республики.

По его словам, производство электрокаров активно развивается автогигантами, например Tesla. Заправки с газом и электроэнергией будут очень удобны для водителей, отметил Назаров.

Сейчас в республике насчитывается 28 газовых заправок. В 2023 году планируют открыть 20 таких станций, а в 2024 году их число увеличится до 58.

По данным Минпрома республики, по дорогам региона ездят 160 электромобилей, для которых есть 10 заправок. Шесть электростанций находятся в Уфе, а в этом году в столице появится ещё три такие заправки.

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