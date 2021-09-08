В Башкирии электромобили можно будет зарядить на газовых заправках

По его словам, производство электрокаров активно развивается автогигантами, например Tesla. Заправки с газом и электроэнергией будут очень удобны для водителей, отметил Назаров.
Сейчас в республике насчитывается 28 газовых заправок. В 2023 году планируют открыть 20 таких станций, а в 2024 году их число увеличится до 58.
По данным Минпрома республики, по дорогам региона ездят 160 электромобилей, для которых есть 10 заправок. Шесть электростанций находятся в Уфе, а в этом году в столице появится ещё три такие заправки.