В Башкирии до конца 2021 года планируют сдать три проблемных дома ЖК «Миловский парк»

В Башкирии до конца 2021 года планируют сдать три проблемных дома ЖК «Миловский парк»
В Башкирии до конца 2021 года планируют сдать три проблемных дома ЖК «Миловский парк»
Вчера, 18:37ОбществоЭлина СайфрановаФото: Пресс-служба Минстрой РБ
Планируется, что введутся в эксплуатацию дома № 4, № 5 и № 2.

В Минстрое Башкирии сообщили о сдаче трех домов в ЖК «Миловский парк». Так, строительство домов № 4, № 5 и № 2 планируется завершить к концу 2021 года. Известно, что по решению Арбитражного суда право на достройку получил «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», теперь около 1,4 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от квартир. Однако завершить строительство фонд планирует только 20 из 28 домов, так как среди собственников 6 домов нет пострадавших именно физических лиц, а обманутым дольщикам двух оставшихся были выплачены компенсации. Отмечается, что в 2022 году будут сданы 13 домов, а в 2023 — оставшиеся 4.

Напомним, что строительством ЖК «Миловский парк» занималась компания «КилСтройИнвест». Так, комплекс начали строить в 2012 году, а первые ключи обещали выдать в 2014 году, однако через два года стройка прекратилась. Теперь же известно, что на завершение строительства зарезервировано 2,9 миллиарда рублей.

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