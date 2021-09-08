В Башкирии до конца 2021 года планируют сдать три проблемных дома ЖК «Миловский парк»

В Минстрое Башкирии сообщили о сдаче трех домов в ЖК «Миловский парк». Так, строительство домов № 4, № 5 и № 2 планируется завершить к концу 2021 года. Известно, что по решению Арбитражного суда право на достройку получил «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», теперь около 1,4 тысяч обманутых дольщиков получат ключи от квартир. Однако завершить строительство фонд планирует только 20 из 28 домов, так как среди собственников 6 домов нет пострадавших именно физических лиц, а обманутым дольщикам двух оставшихся были выплачены компенсации. Отмечается, что в 2022 году будут сданы 13 домов, а в 2023 — оставшиеся 4.