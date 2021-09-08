Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в сентябре

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в сентябре
Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в сентябре
Вчера, 22:20ОбществоФото: pixabay.com
Аналитики провели исследования и определили самые высокооплачиваемые вакансии на российском рынке труда в сентябре 2021 года.

По сообщению iz.ru, наиболее высокооплачиваемая работа в дистанционном формате предлагается в Санкт-Петербурге - гендиректору образовательного центра готовы платить триста тысяч рублей. На втором месте Москва - в Сколково готовы платить разработчику приложений двести пятьдесят тысяч рублей. Причем, работать можно как удаленно, так и из офиса. Третье место тоже отдают столице - ИТ-компания готова платить заработную плату руководителю отдела продаж онлайн-школы 3D моделирования двести тысяч рублей.

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