СОГАЗ определил самые популярные у российских туристов зарубежные направления летом

Крупнейшая в России страховая компания «СОГАЗ» опубликовала на своей странице в Facebook список стран, куда минувшим летом чаще всего ездили российские туристы, оформившие страховой полис для путешественников.

«На фоне постепенного возобновления авиасообщения с другими странами и растущего числа соотечественников, которые отправляются на отдых за границу, мы решили проанализировать статистику по самым популярным направлениям прошедшего лета и определили ведущие страны, куда ездили наши клиенты, оформившие полис для выезжающих за рубеж», — говорится в сообщении. По данным СОГАЗа, список стран, куда этим летом чаще всего ездили российские туристы, возглавляют страны Шенгенского соглашения. Далее следуют Турция, Киргизия, Кипр и Болгария. Компания также напоминает, что при оформлении полиса для выезжающих за рубеж можно выбрать опцию страхования на случай эпидемии, которая «обеспечит покрытие рисков медицинских расходов, связанных с лечением заболеваний, вызванных в том числе и COVID-19». Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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