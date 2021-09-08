СОГАЗ определил самые популярные у российских туристов зарубежные направления летом

СОГАЗ определил самые популярные у российских туристов зарубежные направления летом
СОГАЗ определил самые популярные у российских туристов зарубежные направления летом
8 сентября, 13:19ОбществоФото: pixabay.com
Крупнейшая в России страховая компания «СОГАЗ» опубликовала на своей странице в Facebook список стран, куда минувшим летом чаще всего ездили российские туристы, оформившие страховой полис для путешественников.

«На фоне постепенного возобновления авиасообщения с другими странами и растущего числа соотечественников, которые отправляются на отдых за границу, мы решили проанализировать статистику по самым популярным направлениям прошедшего лета и определили ведущие страны, куда ездили наши клиенты, оформившие полис для выезжающих за рубеж», — говорится в сообщении.

По данным СОГАЗа, список стран, куда этим летом чаще всего ездили российские туристы, возглавляют страны Шенгенского соглашения. Далее следуют Турция, Киргизия, Кипр и Болгария.

Компания также напоминает, что при оформлении полиса для выезжающих за рубеж можно выбрать опцию страхования на случай эпидемии, которая «обеспечит покрытие рисков медицинских расходов, связанных с лечением заболеваний, вызванных в том числе и COVID-19».

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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