Сергей Новиков: «На пороге новой эпохи УГАТУ нужно, чтобы кто-то светил мне фонарем»

«Это был 1999. Доллар стоил 25 рублей, «Сибирский цирюльник» Михалкова произвел фурор, а на востоке один за другим гремели землетрясения. Мне было 22 и хотелось «Михалковской славы», безграничных возможностей и чего-то великого. Я знал, что на крахе коммунизма мы, только выпустившиеся из УГАТУ финансисты, должны будем построить сверкающую хорошей жизнью рыночную экономику. По крайней мере, в Башкирии. В то лето каждый из нас в какой-то мере чувствовал себя первопроходцем: все мы стояли на пороге чего-то кардинально нового, волнующего и будоражащего.