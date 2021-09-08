Сергей Новиков: «На пороге новой эпохи УГАТУ нужно, чтобы кто-то светил мне фонарем»

«Это был 1999. Доллар стоил 25 рублей, «Сибирский цирюльник» Михалкова произвел фурор, а на востоке один за другим гремели землетрясения. Мне было 22 и хотелось «Михалковской славы», безграничных возможностей и чего-то великого. Я знал, что на крахе коммунизма мы, только выпустившиеся из УГАТУ финансисты, должны будем построить сверкающую хорошей жизнью рыночную экономику. По крайней мере, в Башкирии. В то лето каждый из нас в какой-то мере чувствовал себя первопроходцем: все мы стояли на пороге чего-то кардинально нового, волнующего и будоражащего.
И сейчас я как абитуриент замираю пред дверями УГАТУ. Верите? У меня есть опыт и знания, рядом со мной невероятный преподавательский состав, высокопрофессиональная администрация вуза и сила 20 000 студентов с горящими на все на свете глазами.
Как в далеком 1999, чувствую себя на пороге чего-то кардинально нового. Интересно, так себя ощущал Генри Форд перед тем, как выломав стену в сарая проехался по своей деревне на автомобиле?
Мы стоим на пороге новой эпохи для УГАТУ, но сейчас необходимо, чтобы как великому бизнесмену и инженеру Форду кто-то светил мне фонарем. Вы со мной?»