Российским медикам будут платить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса

Согласно правилам, утвержденным 23 августа, доплата за вакцинацию от коронавируса медработникам назначается в период с 27 августа по 31 декабря этого года. Сумма этих выплат может увеличиваться с учетом районного коэффициента и надбавки к зарплате медработника за работу в северном регионе.