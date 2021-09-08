Российским медикам будут платить по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса

Стимулирующие выплаты для медработников, участвующих в вакцинации населения от коронавируса, без учета регионального коэффициента составят 200 руб. за одного привитого. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующее постановление Правительства, опубликованное на официальном портале правовой информации.
Согласно правилам, утвержденным 23 августа, доплата за вакцинацию от коронавируса медработникам назначается в период с 27 августа по 31 декабря этого года. Сумма этих выплат может увеличиваться с учетом районного коэффициента и надбавки к зарплате медработника за работу в северном регионе.
Каждое медучреждение по согласованию с Минздравом разработает локальный нормативный акт. В этом документе должен быть список сотрудников, для которых предусмотрены выплаты, их объем и срок. Выплату нужно учитывать при расчете отпускных медработников.
Кроме того, регионы могут увеличить сумму выплат за счет собственных средств. Размер надбавки и срок, на который она назначается, должны быть прописаны в локальном документе медорганизации.