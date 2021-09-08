«Россети Урал» возведут ЛЭП для населения проблемного поселка в Свердловской области

«Россети Урал» возведут ЛЭП для населения проблемного поселка в Свердловской области
«Россети Урал» возведут ЛЭП для населения проблемного поселка в Свердловской области
Вчера, 22:35ОбществоФото: rosseti.ru press
В Свердловской области «Россети Урал» ведут подготовку к началу осенне-зимнего сезона, занимаясь строительством новой линии электропередачи. К запущенной в эксплуатацию новой ЛЭП подключат 40 жилых домов в поселке Становая, где в последние несколько лет жители страдают от проблем с подачей электричества.

Поселок Становая Березовского городского округа прилегает к новому строящемуся сейчас микрорайону Становлянка, где будет возведено 670 домов на 1600 жильцов. Однако в этом городском округе почти вся электросетевая структура находится во владении частных лиц. Уровень напряжения в ряде жилых домов не поднимается выше 130 вольт, из-за чего жильцы страдают от нехватки тепла в квартирах в зимнее время, и им приходится устанавливать для обогрева твердотопливные котлы за свой счет.

Как сообщает tagilcity.ru, проблемы с подачей электроэнергии наблюдаются из-за того, что частные владельцы сетей не стали реконструировать их после того, как к линии подключились новые объекты и нагрузка на сеть возросла. Жильцы этих домов составили заявки на технологическое присоединение и направили его в компанию «Россети Урал», чтобы филиал «Свердловэнерго» наладил электроснабжение в районе, а население перестало зависеть от частных сетей, которые не могут обслуживаться надлежащим образом.

«Россети Урал» ранее уже неоднократно инициировали переговоры с владельцами земельных участков и инфраструктуры микрорайона Становлянка, чтобы организовать прокладку сетей по частной территории. Однако собственники отклоняли любые предложения или назначали завышенные цены по выкупу линий.

В 2021 году от населения района поступила жалоба на местных собственников электросетевой структуры к властям региона и прокуратуре. После чего «Россети Урал» смогли приступить к строительству линий электропередачи в Становлянке при поддержке администрации городского округа. Вместе с возведением ЛЭП проводится и оформление сервитута. Работы проходят в оперативном режиме, чтобы запуск отопления в грядущий осенне-зимний сезон начался вовремя и местные жители не страдали от отсутствия тепла в своих квартирах.

Представители «Россети Урал» подчеркивают, что блок безопасности и юридический блок электросетевой компании планируют оказывать местному населению всю необходимую поддержку и обеспечивать район бесперебойной подачей электроэнергии.

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