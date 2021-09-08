По поручению Дегтярева обновили автопарк школ и больниц Хабаровского края

По поручению Дегтярева обновили автопарк школ и больниц Хабаровского края
По поручению Дегтярева обновили автопарк школ и больниц Хабаровского края
Вчера, 14:56ОбществоФото: khabkrai.ru
Очередная партия автомобилей и автобусов для нужд школ и медучреждений закуплена по поручению главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. Всего в районы поступят 56 единиц новой техники из Хабаровска.

Как сообщает transsibinfo.com, приемка автотранспорта происходила на площади имени Ленина. Отсюда в разные населенные пункты края отправилось 9 автомобилей «газель», 13 ПАЗов, 3 машины марки УАЗ для перевозки школьников. Для нужд медучреждений региона закуплено 28 новых моделей «УАЗ-Патриот», а 3 машины скорой помощи марки «Газель-Next» отправятся в больницы Амурского, Хабаровского и Нанайского района.

По словам Михаила Дегтярева, очередная закупка автомобилей является одним из этапов реализации масштабной программы по техническому переоснащению соцучреждений региона. Он отметил, что на этом поставки транспорта не заканчиваются и в регион поступят новые партии автомобилей.

«Мы продолжаем техническое переоснащение соцучреждений региона, используя при этом различные источники. Полученные сегодня автомобили были приобретены в рамках участия в нацпроекте и по линии Министерства просвещения России. На дополнительный транспорт для участковых врачей средства были взяты из выделенной финансовой помощи региону, которая поступила после визита в Хабаровский край российского премьер-министра Михаила Мишустина», — отметил Дегтярев.

Отмечается, что запросы на школьные автобусы поступили из разных регионов края. Так, свой транспорт ждут школьники Верхнебуреинского, Бикинского, Охотского районов. Новенькие автобусы адаптированы для эксплуатации в сложных климатических условиях. Также новые ПАЗы оборудованы важным дополнением — дополнительной ступенькой для учеников младших классов.

Автомобили для медучреждений также приспособлены к местным климатическим условиям. Они поступят практически во все районы края. Еще 32 машины скорой помощи ожидают в Хабаровском крае до конца нынешнего года.

В Хабаровском крае продолжают внедрение масштабной программы по техническому переоснащению учреждений здравоохранения и соцсферы. Михаил Дегтярев путем привлечения средств по линии федерального центра и перераспределения средств краевого бюджета смог дать новый толчок к обновлению материально-технической базы детсадов, школ и медучреждений региона.

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