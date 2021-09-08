Петр Белый: человечество сможет взять под контроль COVID-19

Владелец и председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал, как у компании получилось за очень короткий срок разработать и вывести на рынок новый препарат для лечения коронавируса.

Новое средство от COVID-19 создано на основе молекулы фавипиравира. Буквально за год он вышел на первую строчку в рэнкинге консалтинговой компании DSM Group «Топ-20 новых брендов 2020 г. на розничном рынке» с объемом продаж 387,4 млн рублей. Как сообщают vedomosti.ru, антиковидный препарат прошел регистрацию в июне 2020 года. Петр Белый отметил, что клинические исследования и фармакологическая экспертиза лекарственного средства были проведены в полном объеме. Препарат применялся в клиниках под врачебным контролем, благодаря чему к моменту окончания испытаний была собрана вся необходимая информация. По словам руководителя ГК «Промомед», такая система могла бы значительно ускорить ввод в оборот лекарств для лечения других опасных заболеваний. А Россия бы выдвинулась вперед как один из важных поставщиков инноваций в мировой фарминдустрии. Новый лекарственный препарат тестировался специалистами ГК «Промомед» совместно с Консорциумом академического содружества по изучению COVID-19 РАН. В исследованиях также принимали участие известные академики, молекулярные биологи, клиницисты, аналитики и химики. Результаты испытаний были опубликованы в ведущих научных изданиях. Они также размещены в Clinicaltrials.gov — международном реестре клинических исследований — и цитируются во всех популярных научных базах — Scopus, Web of Science, Sciencedirect и др. Петр Белый заявил, что с течением времени человечество создаст защиту от COVID-19 с помощью максимально эффективных препаратов, как это в свое время произошло в случае с гриппом. Глава ГК «Промомед» также сообщил об испытаниях лекарств от таких частых последствий коронавирусной инфекции, как повышенное тромбообразование и астения. Компания «Промомед» была создана в 2005 году. Она занимается производством различных групп лекарственных препаратов — всего около 180 наименований. ГК «Промомед» владеет заводом «Биохимик» в Саранске. Выручка ООО «Промомед ДМ» в минувшем году составила 12,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 333,7 млн рублей.

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