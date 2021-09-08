«Нас выставляют на улицу»: Жители ещё одного квартала Уфы ополчились против «ПСК-6»

Напомним, это не первый конфликт с уфимцами «ПСК-6». Жители дома № 5 на улице Шота Руставели пытаются отстоять свою придомовую территорию, где компания начала строительство высотки. Радий Хабиров запретил строительство жилого комплекса, но компания подала на администрацию города иск в 750 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Стороны подписали мировое соглашение, по которому жители аварийных домов будут расселены, при этом дом № 5 в данный перечень не входит. В августе «ПСК-6» подала иск к жителям дома, протестовавшим против строительства высотки. До срыва стройки компания потратила на консервацию площадки и содержание башенного крана 7,7 миллионов рублей, которые теперь хочет взыскать с жильцов.