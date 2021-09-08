«Нас выставляют на улицу»: Жители ещё одного квартала Уфы ополчились против «ПСК-6»

Застройщиком оказалась всеми известная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Госсобрания республики Олегу Филиппову. Вероятно, назревает новый конфликт, но по-старому сценарию.
Как рассказала жительница дома № 13 на улице Коммунаров Марина Д., в августе начали огораживать забором территорию возле домов на улице Черниковская и Коммунаров. Согласно проекту застройщика, планируется снести 31 дом в этом квартале, а вместо них возвести две многоэтажки. Однако местные жители не намерены уезжать из своих квартир. По их мнению, хотя их двухэтажные дома были построены в 1960-х годах, они простоят ещё много лет.
Представители «ПСК-6» провели собрание с жильцами и предложили выкупить их квартиры по цене около 50 тысяч рублей за квадратный метр, то есть 1,5 миллиона за однокомнатные квартиры и 1,8-2 миллиона за двухкомнатные. Горожане возмутились предложению застройщика, ведь, по их словам, в Уфе квартир по таким ценам нет. Они заявили, что согласятся переехать только в случае, если им предоставят квартиры.
По словам Марины, получив отказ от жильцов, представитель «ПСК-6» начал запугивать и угрожать людям. Как рассказала женщина, им грозились, что в их домах начнут появляться люди без определенного места жительства, которые будут бить стекла и поджигать подъезды. Теперь жильцы боятся по вечерам включать свет в квартире.
Кроме того, стройка доставляет множество неудобств жителям. К примеру во всем квартале периодически выключают электричество. Дворы теперь заставлены машинами сотрудников «ПСК-6», а в домах живут пенсионеры и инвалиды на колясках, которые не могут проехать к своим подъездам.
— «ПСК-6» всячески пытается сделать жизнь жителей невыносимой, выставляют нас на улицу, больных и пожилых людей, — негодует женщина.
Представитель «ПСК-6» сообщил Mkset, что при разногласиях компания разбирается с жильцами исключительно через суд, и о каких-либо угрозах он не слышал.
— Мы всегда говорили, что мы ведём конструктивный диалог и разбираемся с людьми в судах. Практика с проблемными объектами, как на Шота Руставели, показала, что такие вопросы решаются в судебном порядке, — добавил представитель.
В «ПСК-6» отметили, что для определения цен проводилась экспертиза двухэтажных домов.
— Учитывались состояние дома, год постройки, из какого материала построен дом, в каком месте он находится, какие у него коммуникации, гнилые трубы, негнилые. Из этого складывается цена, — добавил представить компании.
Эксперты компании оценили стоимость квартир в 46-48 тысяч рублей за квадратный метр. Застройщик же предлагает выкупить помещения за 50 тысяч рублей за квадратный метр. В компании подчеркнули, что разрешение на строительство они получили на основании проекта планировки и межевания и предоставленных документов администрации города.
Напомним, это не первый конфликт с уфимцами «ПСК-6». Жители дома № 5 на улице Шота Руставели пытаются отстоять свою придомовую территорию, где компания начала строительство высотки. Радий Хабиров запретил строительство жилого комплекса, но компания подала на администрацию города иск в 750 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Стороны подписали мировое соглашение, по которому жители аварийных домов будут расселены, при этом дом № 5 в данный перечень не входит. В августе «ПСК-6» подала иск к жителям дома, протестовавшим против строительства высотки. До срыва стройки компания потратила на консервацию площадки и содержание башенного крана 7,7 миллионов рублей, которые теперь хочет взыскать с жильцов.
Ещё один похожий конфликт произошёл между ПСК-6 и жителей «квартала ада», как его называют местные. Жители дома № 5 на улице Конституции выступили против возведения высотки в их дворе. В марте мэрия города всё-таки отменила проект планировки и межевания квартала. Затем сами жильцы обратились в суд с иском о восстановлении их прав на придомовую территорию, однако суд не приостановил строительство до окончания судебного процесса.