На Ямале оштрафован на полмиллиона рублей бизнесмен, дававший взятки чиновникам

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, административное дело о взятке по статье 19.28 КоАП в отношении руководителя предприятия было возбуждено на основании результатов проверки компании, которую проводили прокуроры. Им удалось выявить факты передачи денег чиновникам администрации поселка в интересах фирмы. По решению мирового суда компания была оштрафована на полмиллиона рублей. Помимо этого, суд постановил конфисковать взятку в размере 300 тысяч рублей.