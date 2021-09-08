На Ямале оштрафован на полмиллиона рублей бизнесмен, дававший взятки чиновникам

На Ямале оштрафован на полмиллиона рублей бизнесмен, дававший взятки чиновникам
На Ямале оштрафован на полмиллиона рублей бизнесмен, дававший взятки чиновникам
Вчера, 21:43ОбществоФото: pixabay.com
На Ямале по решению суда директор ООО «Ямалремонт» заплатит штраф в размере полмиллиона рублей. Его обвиняют в даче взяток высокопоставленным чиновникам мэрии Пурпе.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию региональной прокуратуры, административное дело о взятке по статье 19.28 КоАП в отношении руководителя предприятия было возбуждено на основании результатов проверки компании, которую проводили прокуроры. Им удалось выявить факты передачи денег чиновникам администрации поселка в интересах фирмы. По решению мирового суда компания была оштрафована на полмиллиона рублей. Помимо этого, суд постановил конфисковать взятку в размере 300 тысяч рублей.

Руководитель предприятия остался недоволен таким решением мирового судьи и подал апелляцию в Пуровский районный суд. Но последний согласился с решением мирового суда.

Прокурор района предупредил, что проконтролирует выплату штрафа.

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