Кузнецова предложила ввести пожизненный срок для педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ввести для педофилов пожизненное наказание, о чем заявила во вторник, давая комментарий по поводу убийства двух школьниц в Кузбассе.

Слова Анны Кузнецовой приводит издание ТАСС. “Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей”, - отметила омбудсмен. Она сообщила, в Госдуме с 2018 года рассматривается законопроект, предполагающий пожизненное наказание для педофилов и иные меры для повышения защищенности детей. “Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще непонятно, зачем этот документ?” - высказалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка. Кузнецова также выразила соболезнования родственникам убитых школьниц. Помимо этого, она напомнила: на основании поручения главы государства Владимира Путина разрабатывают федеральную стратегию комплексной безопасности детства, где будут рассматривать опасные ситуации. Омбудсмен добавила, что в стратегии также предусмотрят обучение детей безопасному поведению: как действовать, если к ним обратился незнакомый человек. Две девочки в возрасте 10 лет пропали в понедельник в Киселевске Кемеровской области. Во вторник их обнаружили мертвыми в заброшенном доме. По делу задержали подозреваемого. Им оказался ранее 41-летний судимый житель города Мыски. В содеянном он сознался. По данным источника в правоохранительных органах, мужчину ранее судили за преступления против половой неприкосновенности детей.

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