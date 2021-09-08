Хабиров уточнил судьбу памятника Салавату Юлаеву в Уфе – нужна срочная реставрация

Он рассказал и о том, что если памятник не отремонтировать, город может потерять его.

Не так давно стало известно о том, что символ Уфы, памятник Салавату Юлаеву признали аварийным после экспертизы. По данным экспертов поворот основания скульптуры за последний год изменился до 11 миллиметров, также осел фундамент до 73 миллиметров. В грунтах основания памятника начались деструктивные геологические процессы, также увеличилась степень коррозии самой скульптуры. Эти данные от экспертов дополнительно прокомментировал и глава региона, напомнив и то, что о критическом состоянии памятника ему докладывал еще бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин (ныне покойный). Памятник у нас с 1967 года, с тех пор ни ремонта, ни техобслуживания. Не только в самом памятнике проблема. Это постаменте уже проблема уже, и гранит разъезжаются и так далее. Просто время берёт своё. Пригласили специальную структуру из Санкт-Петербурга, потому что это объект культурного наследия, и там особые правила и требования. Надо навести там порядок, надо его отремонтировать. Если не будем ремонтировать, то мы потеряем его через какое-то время потеряем. Радий Хабиров – Надо ясно понимать, что если мы грамотно проведем все процедуры, то этот проект сейчас нужно делать. Это довольно большие деньги. В наших планах - летом снять с постамента и приступить к реконструкции. И делать это нужно как можно скорее, если мы не будем его ремонтировать – мы его потеряем, – отрезал Радий Хабиров. И это не дешевое удовольствие. не снимать памятник с постамента не получится, он весит сорок тонн. Мы думали, снять памятник и реставрировать в стеклянном павильоне, это могло бы быть интересно. Это нам уже скажут технические эксперты. Но все что касается этого памятника для нас сейчас глубокое переживание.Радий Хабиров Напомним, что грядущая реставрация никак не должна повлиять на внешний вид символа Уфы. К слову, в 2020 году администрацию города оштрафовали на 200 тысяч рублей за ненадлежащее состояние памятника.

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