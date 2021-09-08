ГП «ПЦБК» поучаствует в пилотном проекте по раздельному сбору отходов в Перми

В Перми будут развивать систему обращения с отходами на территории микрорайона Голованово. Участниками соглашения о взаимодействии стали ООО “Прикамский картон” (входит в ГП “ПЦБК”), ООО “Буматика”, экологический фонд “Урал обитаемый” и ООО “Головановская жилищная служба”.

Как рассказал председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко, систему раздельного сбора отходов ждет трансформация с 1 января 2022 года. Вторичная переработка станет выгодна для самих производителей. По словам Бойченко, необходимо донести до населения, что экологические вопросы не решить без организованного сбора вторсырья. Для этого во дворах должны находиться специальные контейнеры для раздельного сбора, пишет vetta.tv. Такие контейнеры уже установили на придомовых территориях в микрорайоне Голованово. В синие контейнеры необходимо отправлять бумагу и картон, далее материал отвозят на ПЦБК для переработки. Впоследствии из вторсырья будут производить тарный картон и конечный продукт - гофроупаковку. Благодаря переработке сохраняются 6 млн кубометров лесов ежегодно. Глава ассоциации “Лига переработчиков макулатуры” Андрей Гурьянов отметил вклад ПЦБК в заботу об экологии. Так, ПЦБК занимается экологическим просвещением населения, реализует проект “Экодесант”, объясняя, какие виды бумаги и картона можно отправлять на переработку. Кроме того, на предприятии работают над увеличением производственных мощностей, благодаря чему удается переработать большее количество вторсырья. Для пластика предназначены желтые контейнеры, данные отходы отвозят в экотехнопарк “Буматика”. Батарейки, аккумуляторы, малую технику и другие опасные отходы следует выбрасывать в специальные контейнеры, которые разместили на отдельных площадках в общественных организациях. Эти отходы будут перевезены в Челябинск на завод ГК “Мегаполисресурс”. Результаты опроса показали, что о своем намерении сортировать отходы заявляют 80% людей, однако не все реально этим занимаются ввиду отсутствия инфраструктуры. Участники соглашения будут работать с населением, информируя их о правильной сортировке. Баннеры с разъяснениями уже установлены на площадках рядом с цветными контейнерами.

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