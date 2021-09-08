Глава Башкирии прокомментировал снижение дисциплины в ношении масок в регионе

– Мы работаем и живем в условиях тяжелой пандемии уже полтора года. Люди очень сильно устали. Сейчас мы подходим очень осторожно, чтобы не создать людям неудобств излишними ограничениями, не создать им неудобства. Тем более у нас есть понимание решения проблемы. Оно одно – вакцинация, и мы бросили силы на него, – заявил глава Башкирии.