Глава Башкирии пообещал благоустроить туристическую инфраструктуру

Глава Башкирии пообещал благоустроить туристическую инфраструктуру
Глава Башкирии пообещал благоустроить туристическую инфраструктуру
Вчера, 21:04ОбществоЭлина Сайфранова
Обещания, в частности, касаются туалетов, кафе, заправок и кемпингов.

На пресс-конференции глава Башкирии заметил, что туристический бизнес в регионе развит недостаточно хорошо и в целом отстает от соседних регионов и как следствие появляются недовольные туристы. Так, Радий Хабиров лично столкнулся с неразвитой туристической инфраструктурой.

- Едешь час, едешь 1,5 часа – нет нормального места, остановиться, руки помыть, - поделился глава.

В связи с эти прозвучало многообещающее заявление, что будет развиваться не только туристическая отрасль, но и придорожный сервис. Так, в Башкирии планируется появлении «нормальных туалетов, кафе, заправок и кемпингов».

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