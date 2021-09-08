Депутат «Справедливой России» оставил семью из Белгородской области без дома

Дом Галины Шамраевой, жительницы Старого Оскола, был продан за 1,1 млн рублей депутату-бизнесмену Олегу Корчагину. После этого женщину выселили из дома на основании судебного постановления. Корчагин в течение нескольких лет добивался ее выселения, а сейчас продает дом по цене больше на 3,5 млн руб.

В доме Галины Шамраевой выросло четыре поколения семейства. В 2014 году ее супруг серьезно заболел, что вынудило женщину заключить договор займа с Виктором Озеровым на 500 тыс. рублей по ставке 8% ежемесячно под залог участка земли с жилым домом, который на нем расположен, сообщает bel.ru. Спустя год по исковому заявлению Озерова суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Шамраева должна была выплатить всю сумму задолженности до 2 июля 2016 года. В случае невозврата долга у нее могли забрать участок земли, дом и продать их на торгах. К установленному дню в счет указанной задолженности Галина Шамраева уже выплатила свыше 1 млн рублей. Однако остаток к моменту подписания мирового соглашения в Белгородском областном суде составлял 1,1 млн рублей. Шамраева не смогла исполнить свои обязательства в связи с болезнью и смертью супруга. Поэтому дом, где прописаны Галина с сыном, выставили на продажу. На торгах его купил депутат Совета депутатов Старооскольского округа от местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Корчагин за 1,1 млн рублей. После постановления суда о выселении жильцов новый владелец начал принимать активное участие в процессе выселения. Известно, что приставы арестовали и опечатали имущество женщины, не дав ей забрать даже стиральную машинку. Как рассказала Шамраева, одно дело, если бы Корчагин забрал здание, но он забирает все. «Он забирает мою жизнь. Я тыкнула ключ в замочную скважину, а он хохочет. Я прошу его открыть дом, чтобы забрать хоть какие-то вещи. Я же не могу ходить в одних трусах! Потом ему пристав сказала: „Откройте. Пусть заберет хотя бы пакеты“. У меня нет вещей. Сейчас такая погода, а я хожу в одном платье и кофте. Сейчас он на контакт не идет», — рассказала она. В данный момент женщина нигде не работает и живет на пенсию по потере кормильца, размер которой чуть более 15 тыс. рублей. Депутат отметил, что ждет решения, пока приставы заберут вещи, и женщина переедет. Он рассказал, что снял для Галины малосемейку, где сейчас она проживает с сыном. «А администрация горокруга пообещала, что даст ей неплохое социальное жилье, где сейчас делают ремонт. Пока она живет в съемной квартире до 20 сентября», — заявил Корчагин. Известно, что «справедливоросс» уже выставил дом на продажу за 4,5 млн руб. Таким образом, в его планах — заработать на единственном жилье женщины, которая потеряла дом из-за услуг недобросовестного кредитора. Отмечается, что женщина собирается подать очередную жалобу в Первый кассационный суд.

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