Депутат «Справедливой России» оставил семью из Белгородской области без дома

Депутат «Справедливой России» оставил семью из Белгородской области без дома
Депутат «Справедливой России» оставил семью из Белгородской области без дома
Вчера, 16:11ОбществоФото: pixabay.com
Дом Галины Шамраевой, жительницы Старого Оскола, был продан за 1,1 млн рублей депутату-бизнесмену Олегу Корчагину. После этого женщину выселили из дома на основании судебного постановления. Корчагин в течение нескольких лет добивался ее выселения, а сейчас продает дом по цене больше на 3,5 млн руб.

В доме Галины Шамраевой выросло четыре поколения семейства. В 2014 году ее супруг серьезно заболел, что вынудило женщину заключить договор займа с Виктором Озеровым на 500 тыс. рублей по ставке 8% ежемесячно под залог участка земли с жилым домом, который на нем расположен, сообщает bel.ru.

Спустя год по исковому заявлению Озерова суд утвердил мировое соглашение, согласно которому Шамраева должна была выплатить всю сумму задолженности до 2 июля 2016 года. В случае невозврата долга у нее могли забрать участок земли, дом и продать их на торгах.

К установленному дню в счет указанной задолженности Галина Шамраева уже выплатила свыше 1 млн рублей. Однако остаток к моменту подписания мирового соглашения в Белгородском областном суде составлял 1,1 млн рублей. Шамраева не смогла исполнить свои обязательства в связи с болезнью и смертью супруга.

Поэтому дом, где прописаны Галина с сыном, выставили на продажу. На торгах его купил депутат Совета депутатов Старооскольского округа от местного отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Корчагин за 1,1 млн рублей.

После постановления суда о выселении жильцов новый владелец начал принимать активное участие в процессе выселения. Известно, что приставы арестовали и опечатали имущество женщины, не дав ей забрать даже стиральную машинку.

Как рассказала Шамраева, одно дело, если бы Корчагин забрал здание, но он забирает все. «Он забирает мою жизнь. Я тыкнула ключ в замочную скважину, а он хохочет. Я прошу его открыть дом, чтобы забрать хоть какие-то вещи. Я же не могу ходить в одних трусах! Потом ему пристав сказала: „Откройте. Пусть заберет хотя бы пакеты“. У меня нет вещей. Сейчас такая погода, а я хожу в одном платье и кофте. Сейчас он на контакт не идет», — рассказала она.

В данный момент женщина нигде не работает и живет на пенсию по потере кормильца, размер которой чуть более 15 тыс. рублей.

Депутат отметил, что ждет решения, пока приставы заберут вещи, и женщина переедет. Он рассказал, что снял для Галины малосемейку, где сейчас она проживает с сыном. «А администрация горокруга пообещала, что даст ей неплохое социальное жилье, где сейчас делают ремонт. Пока она живет в съемной квартире до 20 сентября», — заявил Корчагин.

Известно, что «справедливоросс» уже выставил дом на продажу за 4,5 млн руб. Таким образом, в его планах — заработать на единственном жилье женщины, которая потеряла дом из-за услуг недобросовестного кредитора.

Отмечается, что женщина собирается подать очередную жалобу в Первый кассационный суд.

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