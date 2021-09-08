Буйлов: Экс-супруга основателя Natura Siberica пытается отнять бренды у компании

По словам самой Трубниковой, производство косметики Natura Siberica, “Рецепты бабушки Агафьи“ и прочих брендов не прекратится, и она ведет переговоры об этом с неким крупным партнером, имя которого не озвучивает. При этом рецептурой самих косметических средств, как и ранее, владеет компания Natura Siberica. У ОУ Гуд Дизайн есть только бренд. В связи с этим остается неясным, как именно Трубникова хочет реализовать задуманное. Ведь даже при наличии известной рецептуры запустить производство новых мощностях - долго, это займет как минимум несколько месяцев.