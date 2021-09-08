Буйлов: Экс-супруга основателя Natura Siberica пытается отнять бренды у компании

По словам генерального директора компании Сергея Буйлова, основанием для принятия такого решения стал разрыв лицензионного договора с эстонской ОУ Гуд Дизайн, где один из членов правления - Ирина Трубникова, экс-супруга основателя Natura Siberica.
“Она прислала нам уведомление о расторжении лицензионных соглашений с Natura Siberica на эти марки. Официальное уведомление мы игнорировать не можем, в связи с чем, чтобы не подвергать правовым рискам коллектив и контрагентов, производство и продажи товаров этих брендов были закрыты”, - рассказал Буйлов в интервью изданию lenta.ru.
Приблизительно год назад права на торговые марки “Рецепты бабушки Агафьи”, “Аптечка Агафьи”, Planeta Organica, Sibirska Apotheca вывели за границу, в Эстонию. При этом ранее они не были зарегистрированы в Роспатенте. После передачи прав ОУ Гуд Дизайн российские предприятия использовали их в соответствии с лицензионным соглашением.
По словам самой Трубниковой, производство косметики Natura Siberica, “Рецепты бабушки Агафьи“ и прочих брендов не прекратится, и она ведет переговоры об этом с неким крупным партнером, имя которого не озвучивает. При этом рецептурой самих косметических средств, как и ранее, владеет компания Natura Siberica. У ОУ Гуд Дизайн есть только бренд. В связи с этим остается неясным, как именно Трубникова хочет реализовать задуманное. Ведь даже при наличии известной рецептуры запустить производство новых мощностях - долго, это займет как минимум несколько месяцев.
По словам Буйлова, единственный способ реализовать сказанное Трубниковой - вывести производственные активы и бренды за периметр собственности Natura Siberica или отдать бренды другому производителю косметики. То есть оставить от предприятия по факту юридическое лицо и коллектив с набором офисной мебели.
“Любой подобный сценарий в соответствии с российским законодательством - действия, подпадающие и под корпоративное, и под уголовное право”, - отметил Буйлов.
Он также подчеркнул: вряд ли найдутся крупные холдинги, которые согласятся подставить себя таким образом.
Основатель косметической компании Natura Siberica Андрей Трубников умер 7 января этого года. Несколько его наследников в течение полугода не могут договориться о разделе долей в компании. Ситуация сохраняется напряженной уже долгое время.
Коллектив компании пожаловался бизнес-омбудсмена Борису Титову на действия экс-жены Трубникова. Как прокомментировал Сергей Буйлов, это явилось криком о помощи людей, вынужденных ежедневно испытывать моральное давление из-за страха потерять работу и свою компанию.