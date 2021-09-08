Аналитики Frank RG отметили выгодные условия кредитной СберКарты

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка рассказал, что в конце августа был выпущен новый флагманский продукт. Беспроцентный период максимально прозрачен и понятен для клиента: в течение месяца можно расплачиваться картой, а затем в течение трех месяцев погашать долг без процентов. Карту можно открыть в онлайн-режиме за две минуты. Важно, что клиенту не приходится платить за обслуживание продукта и СМС-уведомления. Данные преимущества делают СберКарту конкурентоспособной. Как отметил Ведяхин, в банке высоко ценят ее признание экспертами Frank RG.