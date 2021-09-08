Аналитики Frank RG отметили выгодные условия кредитной СберКарты

Аналитики Frank RG отметили выгодные условия кредитной СберКарты
Аналитики Frank RG отметили выгодные условия кредитной СберКарты
Вчера, 20:30ОбществоФото: google.com
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела исследование кредитных продуктов российского рынка. Аналитики определилил, что кредитная СберКарта является наиболее выгодной в сегменте карт с длительным льготным периодом.

Эксперты отметили, что условия, которые клиентам предлагает Сбер, более выгодны по сравнению с другими картами. Преимуществами являются беспроцентный период сроком 120 дней и полностью бесплатное обслуживание, сообщает newsnn.ru.

При исследовании продуктов специалисты обращали внимание на несколько критериев. Среди них - стоимость обслуживания за год, длительность льготного периода, наличие программ лояльности, размер процентной ставки, кредитный лимит, возможность и стоимость снятия наличных, удобство графика платежей, инновационные решения.

Генеральный директор аналитической и консалтинговой компании Frank RG Юрий Грибанов подчеркнул, что изучение нового карточного продукта подтвердило, что банк смог разработать выгодный кредитный продукт в сегменте карт с длительным льготным периодом.

Сбер запустил кредитную СберКарту в конце августа. Кредитный лимит составляет до 1 млн рублей, кредитная ставка равна 9,8% для всех видов операций по карте в категории «Здоровье» и для онлайн-покупок в СберМегаМаркете. Такая ставка является рекордно низкой. Для всех остальных операций ставка равна 17,9%.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка рассказал, что в конце августа был выпущен новый флагманский продукт. Беспроцентный период максимально прозрачен и понятен для клиента: в течение месяца можно расплачиваться картой, а затем в течение трех месяцев погашать долг без процентов. Карту можно открыть в онлайн-режиме за две минуты. Важно, что клиенту не приходится платить за обслуживание продукта и СМС-уведомления. Данные преимущества делают СберКарту конкурентоспособной. Как отметил Ведяхин, в банке высоко ценят ее признание экспертами Frank RG.

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