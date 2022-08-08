Тело альпинистки из Уфы обнаружили в горах Тянь-Шаня

Вчера 7 августа стало известно о гибели опытной спортсменки и туристки Марии Нечаевой из Уфы на границе Киргизии, Казахстана и Китая на пике Хан Тенгри. Как сообщает группа в соцсетях «Горный туризм республики Башкортостан» девушка за плечами которой большой туристский и альпинистский опыт сорвалась с высоты в 5900 метров.