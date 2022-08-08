В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»

На территории республики вводится ограничение на реализацию мази «Левомеколь». Об этом сообщает республиканское управление Россельхознадзора.
Как сообщают в ведомстве, в препарате серии 01 1121 и сроком годности до 11.2024 от производителя «БиоФармГарант» было выявлено несоответствие по показателю «Количественное определение (Количественное определение метилурацила)».
Напомним, ранее в Башкирии был введён запрет на продажу анальгина. Сообщается, что в препарате были зафиксированы превышения нормы таких показателей, как степень окраски жидкости и плотность.