В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»

В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»
В Башкирии заявили о прекращении продаж мази «Левомеколь»
Вчера, 14:40ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Россельхознадзор назвал причину прекращения продаж

На территории республики вводится ограничение на реализацию мази «Левомеколь». Об этом сообщает республиканское управление Россельхознадзора.

Как сообщают в ведомстве, в препарате серии 01 1121 и сроком годности до 11.2024 от производителя «БиоФармГарант» было выявлено несоответствие по показателю «Количественное определение (Количественное определение метилурацила)».

Напомним, ранее в Башкирии был введён запрет на продажу анальгина. Сообщается, что в препарате были зафиксированы превышения нормы таких показателей, как степень окраски жидкости и плотность.

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