В Башкирии вновь зафиксирован ошеломляющих рост заболевших COVID-19 за сутки

В Башкирии вновь зафиксирован ошеломляющих рост заболевших COVID-19 за сутки
В Башкирии вновь зафиксирован ошеломляющих рост заболевших COVID-19 за сутки
Вчера, 16:12ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Количество заболевших COVID-19 в Башкирии за месяц увеличилось на более чем 2 тысячи человек. Кроме того, продолжает расти ежедневный прирост инфицированных.

В Башкирии продолжает расти количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, по данным оперштаба, с начала пандемии коронавируса инфекцией было заражено 292 833 человека.

За последние сутки заражено 115 человек, тогда как ровно месяц назад — 8 июля — ежедневный прирост заболевших составил только 48 человек. К слову, общее число инфицированных 8 июля составляло 290 778 человек.

Данные по ежедневному приросту заболевших с 1 по 8 августа.

Так, на данный момент в стационарах лечение проходят 148 человек, в числе которых 96 пациентов в возрасте 60 лет и старше. В тяжелом состоянии — 9 пациентов, на аппарата ИВЛ — 1 пациент. На амбулаторном лечении — 625 человек, из которых 163 человека в возрасте 60+.

Случаев смерти от коронавирусной инфекции за последние сутки выявлено не было. Всего с начала пандемии скончалось 5 777 человек, большая часть которых — 4 898 человек — граждане в возрасте 60 лет и старше.

Вакцинировано первым компонентом — более 3 миллионов человек, полностью завершили вакцинацию — 2,8 миллиона человек. В выходные от инфекции привились 16 833 жителя республики, ревакцинировались — 720 521 человек. К слову, 7 980 детей в возрасте от 12 до 17 лет также завершили вакцинацию от COVID-19.

Ранее, глава Роспотребнадзора Башкирии озвучила сроки прихода новой волны коронавируса в республику — подъем заболеваемости ожидается уже в сентябре. Тогда же в регионе может вернуться масочный режим.

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