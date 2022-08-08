В Башкирии главой администрации Бирска назначена Виктория Бурдина

В Башкирии главой администрации Бирска назначена Виктория Бурдина
В Башкирии главой администрации Бирска назначена Виктория Бурдина
Вчера, 20:42ОбществоАзамат НуховФото: Виктория Бурдина/ VK.com
О назначении чиновницы на должность руководителя администрации сообщает пресс-служба администрации Бирского района

В Башкирии администрацию города Бирск возглавила Виктория Бурдина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Бурдина с 15 июля занимала должность исполняющей обязанности главы администрации. Ранее эту должность занимал Николай Баранов. Сообщается также, что ранее чиновница возглавляла в городе МКУ «Управление благоустройства».

Отметим, что таким образом, Виктория Бурдина стала третьей женщиной, возглавившнй один из республиканских муниципалитетов. Так, главой администрации Кигинского района на данный момент является Зухра Гордиенко и главой администрации Иглинского района является Гюзель Насырова. Также до недавнего времени обязанности главы Стерлитамакского района Башкирии исполняла Лилия Шайхутдинова, позднее стало известно назначении на должность Евгения Волкова, в прошлом руководившего санаторием «Красноусольск».

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