Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья

Уфа оказалась на 14-й строчке рейтинга среди городов России по объему ввода жилья, который в рейтинге рассчитывали поделив весь объем недвижимости на количество жителей, то есть учитывалось количество введенного жилья на человека. Данные, разумеется, анализировались за прошедший 2021 год.
Так в Уфе общая площадь жилых помещений на человека составила 25,2 «квадрата», при том, что в тысячах квадратных метрах объем ввода жилья в прошлом году составил 1168.
Лидером рейтинга стала негласная столица юга России Краснодар, а аутсайдером северный город Анадырь. Казань, которую повсеместно сравнивают с Уфой, в данном рейтинге расположилась на 17-й позиции.