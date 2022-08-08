Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья

Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья
Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья
Вчера, 08:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В данном рейтинге Уфа обошла даже Казань, сам рейтинг РИА был опубликован сегодня 8 августа.

Уфа оказалась на 14-й строчке рейтинга среди городов России по объему ввода жилья, который в рейтинге рассчитывали поделив весь объем недвижимости на количество жителей, то есть учитывалось количество введенного жилья на человека. Данные, разумеется, анализировались за прошедший 2021 год.

Так в Уфе общая площадь жилых помещений на человека составила 25,2 «квадрата», при том, что в тысячах квадратных метрах объем ввода жилья в прошлом году составил 1168.

Лидером рейтинга стала негласная столица юга России Краснодар, а аутсайдером северный город Анадырь. Казань, которую повсеместно сравнивают с Уфой, в данном рейтинге расположилась на 17-й позиции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы