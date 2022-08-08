Уфа заняла 14-е место в рейтинге городов России по объему ввода жилья

Уфа оказалась на 14-й строчке рейтинга среди городов России по объему ввода жилья, который в рейтинге рассчитывали поделив весь объем недвижимости на количество жителей, то есть учитывалось количество введенного жилья на человека. Данные, разумеется, анализировались за прошедший 2021 год.