Названа самая разбитая дорога - рекордсмен по жалобам в Башкирии

Названа самая разбитая дорога - рекордсмен по жалобам в Башкирии
Названа самая разбитая дорога - рекордсмен по жалобам в Башкирии
Вчера, 17:47ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О дороге-рекордсмене по количеству жалоб со стороны жителей республики рассказали в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии

Наибольшее количество жалоб среди жителей республики было зарегистрировано в отношении дороги Сибай — Акъяр. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе Башкирии сообщила начальник управления главы региона по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Как сообщила Прочаковская, в планы регионального правительства входит завершить один из этапов ремонта дороги в августе этого года, однако капитальный ремонт дороги, по её словам, в настоящий момент не планируется.

Также в рамках своего доклада чиновница озвучила данные по количеству обращений граждан по части состояние дорог в регионе. Так, за минувшую неделю было зарегистрировано 1025 обращений.

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