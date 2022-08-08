КМСП: Для малых производств создали льготные инвесткредиты по ставке 3-4,5%

Малым и средним предпринимателям, работающим в сферах обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, станут доступны льготные кредиты на инвестиционные цели. Ставки для среднего бизнеса составят 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%. Льготный период кредитования — 5 лет.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что такая программа позволит небольшим предприятиям получить средства, например, на закупку оборудования, ремонт или запуск новых линий. Срок погашения кредита — до 10 лет, при этом льготный период составляет до 5 лет, передает lenta.ru. «В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%», — рассказал Решетников. Оператором программы станет Корпорация МСП. Она запустит центр компетенций на платформе МСП.РФ, чтобы помогать бизнесу участвовать в программе и получить льготный кредит. Отмечается, что запуск новой программы будет возможен за счет совмещения двух льготных программ: субсидирования процентной ставки Минэкономразвития «1764» и фондирования (ПСК), реализуемой Банком России и Корпорацией МСП. В рамках пилотной реализации до конца 2022 года объем новой программы составит до 50 миллиардов рублей. Также министр рассказал о других программах поддержки малого и среднего бизнеса. Востребованным у бизнеса является программа в рамках нацпроекта МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. После ее доработки в этом году малыми и микропредприятиями было заключено около 18 тысяч кредитных соглашений (на три тысячи больше, чем в 2021 году) на сумму более 170 миллиардов рублей. По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорации МСП было выдано 4,3 тысячи кредитов на 88 миллиардов рублей. К другому инструменту — «зонтичным» поручительствам — наибольший спрос был у микропредприятий, которым сложнее всего получить залоговое обеспечение. Благодаря поручительствам по данной программе бизнес в текущем году получил 15 тысяч кредитов на 135 миллиардов рублей.

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