Карелия должна объединиться с Вологодской и Ленинградской областями для защиты озёр

Для разработки проекта по защите экологии Ладожского и Онежского озер Карелия, Ленинградская и Вологодская области должны объединить свои усилия. Об этом заявил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Издание karelinform.ru сообщает, что ранее состоялось заседание рабочей группы, созданной при Заксобрании Карелии, в котором приняли участие ученые Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН и представители Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов. На нем обсудили состояние и использование ресурсов озер, которые являются крупнейшими пресными озерами в Европе. Глубоководные части озер сохраняют природные характеристики по качеству воды. Однако состояние губ и заливов водоемов вызывает серьезное беспокойство. Специалисты Федерального агентства водных ресурсов провели оценку, по результатам которой главными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, осуществляющие промышленную и сельскохозяйственную деятельность, сточные воды коммунальных предприятий и сбросы ливневых вод. В рамках заседания участники обсудили дорожную карту по организации разработки в Карелии федерального проекта по сохранению Ладожского и Онежского озер. Документ уже одобрен главой республики Артуром Парфенчиковым и предусматривает в том числе проведение мероприятий по созданию инфраструктуры для качественной очистки сточных вод. По данным Минприроды и Минстроя Карелии, в республике необходимо построить или провести реконструкцию около пятидесяти пяти канализационных очистных сооружений. По словам Элиссана Шандаловича, на эти цели нужно свыше десяти миллиардов рублей, и эта сумма является внушительной для бюджета Карелии, поэтому региону требуется федеральная поддержка. Спикер республиканского парламента добавил, что одним из приоритетных направлений работы Заксобрания Карелии и властей республики является создание отдельного федерального проекта по сохранению Онежского и Ладожского озер. Инициативу одобрил первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов. Подготовку обоснования проекта проведет Карельский научный центр Российской академии наук. Необходимо отметить, что ранее с предложением по защите и экологическому оздоровлению Ладожского озера и Финского залива выступила Ленобласть. В этих пресных водоемах водится много рыбы, имеющей промысловое значение. А в Ладоге водится ладожская кольчатая нерпа — единственный представитель ластоногих.

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