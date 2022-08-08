Глава СК РФ Бастрыкин поручил СК Башкирии доложить о вандализме в парке Победы

Напомним, ранее в Ишимбае нетрезвый мужчина совершил акт вандализма на территории парка Победы». Сообщается, что мужчина, будучи в состоянии опьянения повалил пять информационных плит, расположенных перед военной бронетехникой и орудиями. Примечательно, что за плечами вандала уже имеется ряд судимостей.