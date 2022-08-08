Глава СК РФ Бастрыкин поручил СК Башкирии доложить о вандализме в парке Победы

Глава СК РФ Бастрыкин поручил СК Башкирии доложить о вандализме в парке Победы
Глава СК РФ Бастрыкин поручил СК Башкирии доложить о вандализме в парке Победы
Вчера, 18:33ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О поручении главы ведомства сообщает пресс-служба СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ по Башкирии Ильясу Масаллимову доложить о вандализме в Парке Победы в Ишимбае. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Как сообщают в ведомстве, в данный момент следственными органами инициирован вопрос о передаче уголовного дела в производство СУ СК России.

Напомним, ранее в Ишимбае нетрезвый мужчина совершил акт вандализма на территории парка Победы». Сообщается, что мужчина, будучи в состоянии опьянения повалил пять информационных плит, расположенных перед военной бронетехникой и орудиями. Примечательно, что за плечами вандала уже имеется ряд судимостей.

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