Диетолог рассказал о противопоказаниях к употреблению грибов

По его словам, грибы не употребляют каждый день, поэтому у многих людей они могут вызвать симптомы несварения. Если ЖКТ справляется с грибами недостаточно хорошо, то следует употреблять их осторожно. В случае с жареными грибами начинать лучше с пары ложек и постепенно увеличивать количество при отсутствии признаков плохой переносимости.