Жителей Башкирии в воскресенье ждет комфортная температура в канун новой жарой

Жителей Башкирии в воскресенье ждет комфортная температура в канун новой жарой
Жителей Башкирии в воскресенье ждет комфортная температура в канун новой жарой
Вчера, 07:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Сегодня, 8 августа, температура по республике еще не будет достигать 30°, но это изменится с началом новой недели.

Воскресенье 8 августа станет для жителей региона последней возможностью насладиться спокойной теплой погодой перед вновь вступающей в игру жарой. Сегодня, 8 августа, температура воздуха по Башкирии будет составлять +24,+29° в дневное время, а ночью составит от +9 до +14°. В северных и горных районах Башкирии опустится до +4°.

Осадков сегодня не ожидается, ветер прогнозируется северный и умеренный, который днем может быть и порывистым.

По данным Башгидрометцентра, погода начнет меняться в понедельник, 9 августа. Осадков по прежнему не предвидится, а ветер обещает быть умеренным и северным. Ночью по Башкирии температура будет составлять от +11 до +16°, местами опустится до +5°. Днем столбик термометра будет показывать +27 до +32°.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы