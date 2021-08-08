Владимир Путин, коронавирус в детских лагерях и ураган. Итоги прошедшей недели

Мэр Уфы сообщил о закрытии парковки перед Дворцом спорта. Сергей Греков заявил, что администрация города приняла решение избавиться от стихийной парковки перед Дворцом спорта. Это решение вызвало непонимание уфимцев опасающихся, что лишатся сельхохозяйственных яркмарок, которые регулярно проводятся на этой территории. Масла в огонь подливал и тот факт, что власти пока не знают каким образом будет благоустроено это место. Однако, в уфимской администрации пообещали, что ярмарки, здесь будут проводиться дальше.