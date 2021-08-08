Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам
Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам
Вчера, 23:52ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Социальные выплаты медработникам, о которых впервые было объявлено весной 2020 года, продолжат выплачивать в ближайшее время.

Правительство направит 46 млрд руб. на специальные выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По словам премьер-министра, сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом, врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, и правительство продолжит их поддерживать специальными социальными выплатами.

Напомним, весной 2020 года президент России Владимир Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими COVID-19, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем он продлил это распоряжение на июль, август и сентябрь.

В мае 2021 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд руб. на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году стимулирующие выплаты получили более 500 тыс. медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд руб.

20 июня Путин сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.

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