Гранты главы Башкирии раздали проектам по сохранению истории и пропаганде ЗОЖ

Наибольшее число грантов Главы РБ на развитие институтов гражданского общества и реализацию социально значимых проектов, получили проекты по охране здоровья, меньше всего — по защите прав граждан.

Фонд содействия гражданскому обществу РБ опубликовал итоги конкурса на предоставление грантов главы республики некоммерческим неправительственным организациям региона. Согласно приказу, 113 заявок из допущенных 259 (всего подано 342 заявки) получат гранты на общую сумму 164,8 млн руб. Наиболее крупную субсидию (8,38 млн руб.) получит региональное отделение Российского военно-исторического общества с проектом «Историческая память о военном прошлом Башкортостана, возвращение научного наследия создателей Башкирской республики». Согласно рейтингу, проект замыкает десятку лучших (87,45 баллов). Наиболее высокий рейтинг (95,35 баллов) получил проект демского Центра развития единоборств, бокса и борьбы «Дёма — территория спорта», на его финансирование направят 859,7 тыс. руб. Наименьший грант (219 тыс. руб.) получило хайбуллинское отделение Всероссийского общества инвалидов на проект «От ограниченных возможностей — к безграничным способностям» по развитию физкультуры и спорта «среди различных групп населения». Наибольшее число грантов направлено на охрану здоровья и пропаганду ЗОЖ. Лишь 8 из 113 одобренных Фондом содействия гражданскому обществу РБ заявок вошли в категорию, которая занимается непосредственной поддержкой институтов гражданского общества, — общая сумма поддержки этих проектов составила 14,54 млн руб. Если проанализировать 21 проект, каждый из которых получит наиболее крупные гранты (более 3 млн руб.), то фаворитом в этом году стала категория «Культура, искусство, сохранение исторической памяти» (общая сумма около 28,6 млн руб.), в которой внимание уделяется, в основном, сохранению культурного и исторического наследия Башкирии. Около 17,3 млн руб. пойдет на финансирование проектов по социальному обслуживанию населения, соцподдержке и защите отдельных категорий граждан. На здравоохранительные проекты потратят 14,9 млн руб. Из этого топ-списка стоит отметить ряд проектов. Так, 3,15 млн руб. получит «Клуб веселых и находчивых г. Уфы» на проведение первой лиги международного союза КВН 2021, 1,4 млн руб. — на фестиваль КВН среди интегрированных команд РБ «ПАРА — КиВиН» 2021. У проекта Союза кинематографистов РБ один из самых низких рейтингов в списке (66,05), тем не менее он получит 5,1 млн руб. на молодежную кинолабораторию. У проекта «Хоспис на дому» фонда «Иман-Башкортостан», на который направят 3,4 млн руб., самый низкий рейтинг в списке (64,63). На проект АНО «Матери РБ» по профилактике абортов выделят 3,4 млн руб.: в анонсе первым делом заявляются консультации об угрозе здоровью при прерывании беременности, но в целом организаторы планируют, что по итогу просветительской работы подрастающее поколение научится планировать семью и избегать нежелательной беременности, что впоследствии снизит число абортов. Отметим также, что 2,5 млн руб. получит проект «Открытая Академия «Территория женского счастья», который реализуется под патронажем супруги Главы республики Каринэ Хабировой. Отметим, что проект стартовал в 2019 году, а в 2020 году также получил поддержку Фонда содействия гражданскому обществу РБ и Фонда президентских грантов. В этом году проект прошел в Уфе в федеральном масштабе. Что касается географии проектов, то большинство одобренных заявок поступило из Уфы (74), 7 проектов — из Гафурийского района, 5 — из Стерлитамака, 3 из Салавата. В числе наиболее распространенных проблем в поступивших заявках организаторы назвали наличие неуплаченных налогов, сборов, взносов, штрафов и пеней.

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