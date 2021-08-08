Эксперты: кризис из-за пандемии стал самым тяжелым для России в XXI веке

Условия для рабочих стали более жесткими, чем в иные российские кризисы за последние 20 лет.

Кризис, спровоцированный в 2020 году пандемией коронавируса, оказался самым драматичным для рынка труда России из всех кризисов последних 20 лет. Об этом сообщает исследование сотрудницы Института социологии РАН Натальи Тихоновой. Аналитика показывает, что подавляющая часть россиян не может выдержать локдаун длительностью даже более 1-1,5 месяцев. Хотя бы потому, что негативные последствия пандемии уже к октябрю 2020 года затронули больше половины работающих россиян. При этом 15,9% рабочих потеряли работу, а зарплата сократилась почти наполовину. Не будем забывать, что большинство представителей рабочего класса России живет либо в сельской местности, либо в малых городах, а по ним любой кризис бьет в первую очередь. По сравнению с кризисом 2008–2009 гг. положение работающего населения значительно ухудшилось — по оплате отпуска и больничного листа, по дополнительным благам (жилье, транспорт, медпомощь, питание, ссуды и т. д.). Аналитика показывает, что осенью прошлого года обладали хотя бы какими-то сбережениями лишь около четверти россиян, хотя в относительно благополучные годы их имели обычно около трети опрошенных, и даже после окончания кризиса 2014–2016 гг. их доля превышала 30%. Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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