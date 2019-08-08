В России все чаще срываются госзакупки жизненно важных лекарств

Как сообщают «Новые известия», причина в новой методике Минздрава — в формировании максимальной цены контракта при госзакупках. С помощью этого нововведения министерство пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

С начала года по приказу Минздрава устанавливается слишком низкая начальная максимальная цена контракта. И хотя цены носят рекомендательный характер, регионы отказываются устанавливать более высокую низкую начальную максимальную цену, поскольку тогда требуется обосновать это решение, а чиновники брать на себя ответственность не хотят. В итоге подавляющее большинство сорванных тендеров — сосредоточены в регионах.

Как сообщает newsru.com, суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52% — с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб., при этом большинство тендеров (55,6 тыс.) не состоялись из-за отсутствия заявок. Срываются даже госзакупки недорогих лекарственных препаратов — например, хлорида натрия и преднизолона.