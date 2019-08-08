В Москве и Подмосковье объявлена «оранжевая» погодная опасность
Вчера, 21:17ОбществоФото: pxhere.com
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Гидрометцентр РФ объявил об «оранжевом» уровне погодной опасности в столице и Подмосковье с вечера 8 августа.
Предупреждение будет актуально до конца следующего дня, сообщает RT.
В публикации на сайте Гидрометцентра говорится, что опасность связана с осадками и шквалистым ветром.
Ранее об этих метеоявлениях москвичей предупреждало МЧС.
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