Фото: pxhere.com
В Красноярском крае прямо во время движения развалился грузовик с сухим льдом
Вчера, 16:16Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Назаровском районе Красноярского края произошло ДТП со смертельным исходом.
На трассе Ачинск-Ужур-Троицкое разрушилась фура, перевозящая двуокись углерода или сухой лед. Об этом информирует RNS.
В результате происшествия погиб водитель большегруза. По версии следствия, машина развалилась из-за технической неисправности. На фотографиях сделанных на месте аварии видно, что от грузовика осталась только груда металла.
Сейчас участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей