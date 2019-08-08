В Красноярском крае прямо во время движения развалился грузовик с сухим льдом

На трассе Ачинск-Ужур-Троицкое разрушилась фура, перевозящая двуокись углерода или сухой лед. Об этом информирует RNS.

В результате происшествия погиб водитель большегруза. По версии следствия, машина развалилась из-за технической неисправности. На фотографиях сделанных на месте аварии видно, что от грузовика осталась только груда металла.