В Башкирии сменился начальник Управления Росгвардии

Новым руководителем стал полковник Александр Бурдо. До этого он возглавлял местное Управление Росгвардии России в Республике Марий Эл. Там наш новый главный росгвардеец начал свою полицейскую карьеру с должности уполномоченного милиционера в Йошкар-Оле.