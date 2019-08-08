В Башкирии сменился начальник Управления Росгвардии
Вчера, 17:19ОбществоМарат ГареевФото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
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Нового командира представили личному составу сегодня.
Новым руководителем стал полковник Александр Бурдо. До этого он возглавлял местное Управление Росгвардии России в Республике Марий Эл. Там наш новый главный росгвардеец начал свою полицейскую карьеру с должности уполномоченного милиционера в Йошкар-Оле.
Руководить Росгвардией по Башкирии полковник Бурдо начал формально еще 27 июня, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Сегодня полковника Александра Бурдо личному составу представил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Александр Порядин.
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