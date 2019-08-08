Уфа стала городом котов, но не одиноких женщин

В международный день кошек, пышно отмечаемый во всем цивилизованном мире сегодня, 8 августа, один из всем известных сайтов бесплатных объявлений посчитал некоторые интересные цифры. В частности, по итогам второго квартала 2019 года кошек (ну и котов, конечно) у нас продавалось и покупалось на 52% больше, чем собак. При этом годом ранее разрыв был значительно меньше – 37%.

Самая популярная порода в Уфе, как и в России – шотландская. Средняя ее цена – 1164 рублей. На втором месте Британская – 1397 рублей. На третьем месте – не Ирландская (логично было бы предположить), а Мейн-кун в среднем по 3918 рублей за морду.