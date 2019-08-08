Создатели «Игры престолов» начнут сотрудничество с Netflix

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Сценарист «Игры престолов» Дэвид Бениофф и его коллега Дэниел Бретт Уайс подписали договор на 200 миллионов долларов с Netflix, разорвав отношения с телеканалом HBO.
Как сообщает газета «Известия», они будут создавать новые теле- и кинопроекты для компании.
Сами сценаристы отмечают, что сотрудничество с HBO на протяжении более 10 лет было очень плодотворным. Однако Netflix предложили нечто совсем необыкновенное, добавили они.
Ранее создатели «Игры престолов» рассматривали возможность работы с Amazon и Disney. На сегодня компания Netflix является крупнейшим поставщиком теле- и кинопроектов.
«Игра престолов» - один из самых популярных сериалов. Он получил 47 наград «Эмми».
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