Последний шанс: объявлен сбор средств на лечение жителя Уфы в Германии

В СМИ и соцсетях опубликована просьба семьи уфимца Руслана Яруллина помочь собрать средства для транспортировки и его лечения в Германии. Как сообщил его сын Марат, Руслан сейчас находится в реанимации, у него открылось обширное внутреннее кровотечение. Врачи в России, по словам семьи Руслана, лечить его не берутся, но ему согласились помочь медики в Германии.