Последний шанс: объявлен сбор средств на лечение жителя Уфы в Германии
Необходимо собрать 5 млн рублей.
В СМИ и соцсетях опубликована просьба семьи уфимца Руслана Яруллина помочь собрать средства для транспортировки и его лечения в Германии. Как сообщил его сын Марат, Руслан сейчас находится в реанимации, у него открылось обширное внутреннее кровотечение. Врачи в России, по словам семьи Руслана, лечить его не берутся, но ему согласились помочь медики в Германии.
- Диагноз: артериовенозная ангиодисплазия тонкой кишки; Тромбоэмболия легочной артерии. Пытались нормально диагностировать и лечить в течение последних месяцев – безуспешно. Клиника в Мюнхене отозвалась взять папу за 70 тысяч евро (5 млн. руб): 30 за санавиацию, 40 тысяч за лечение. Это последний шанс, — написал в соцсетях Марат Яруллин.
На транспортировку больного и его лечение требуется в общей сложности около 5 млн рублей.
Принимается любая помощь:
- если вы из Уфы (чтобы было без комиссии): 4276060073347596. Получатель: Яруллина Лилиана Фидаевна
- если из Москвы (и остальных городов): 4276380123409828. Получатель: Яруллин Марат Русланович.
Связаться с семьей Руслана Яруллина можно по телефону +79853120920 (сын Марат).