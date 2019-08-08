Подмести за миллион: В Уфе определили, кто будет убирать территорию "Конгресс-холла"
Вчера, 10:33ОбществоМарат ГареевФото: ufacongresshall.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальная цена контракта была в два с лишним раза больше.
Традиционно контракт на уборку территории в одном из мест притяжения туристов и чиновников-гостей Башкирии – «Конгресс-холла Торатау» (вокруг здания) – получит МУП «Горзеленхоз». Стоимость пятимесячной уборки с июля по ноябрь 2019 года включительно ручным и механическим способом будет стоить 1,3 миллиона рублей.
При этом начальная цена более чем в два раза больше: 2,9 миллиона бюджетных рублей – столько был готов заплатить заказчик за всю эту работу.
Информация предоставлена информационной системой «СПАРК-Интеракс».
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей