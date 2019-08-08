Подмести за миллион: В Уфе определили, кто будет убирать территорию "Конгресс-холла"

Традиционно контракт на уборку территории в одном из мест притяжения туристов и чиновников-гостей Башкирии – «Конгресс-холла Торатау» (вокруг здания) – получит МУП «Горзеленхоз». Стоимость пятимесячной уборки с июля по ноябрь 2019 года включительно ручным и механическим способом будет стоить 1,3 миллиона рублей .

При этом начальная цена более чем в два раза больше: 2,9 миллиона бюджетных рублей – столько был готов заплатить заказчик за всю эту работу.