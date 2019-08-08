ОНФ: россиянам нужно время от времени давать возможность работать удаленно

Свои предложения общественные деятели отправили в Минтруд РФ. Об этом информирует RNS.

По действующему российскому законодательству россияне могут трудиться либо на постоянной основе в офисе, либо только удаленно. Работник имеет возможность лишь устно договориться с начальством, чтобы в тот или иной рабочий день трудиться вне стен офиса.

Данное положение вещей нужно изменить, считают в ОНФ. Так в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») предлагается ввести понятие «временная удаленная работа». В случае надобности работодатель сможет заключить со своим подчиненным письменный договор. Документ позволит сотруднику работать дистанционно, без посещения офиса. Причиной этому могут быть пробки, плохая погода или личные обстоятельства.

Представители ОНФ хотят, чтобы условия организации труда на время удаленной работы регулировались статьей 312.3 Трудового кодекса. Последняя регламентирует права дистанционных сотрудников.