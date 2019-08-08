Новаторы Башкирии на молодежном форуме «iВолга 2.0» выиграли 8 грантов

30 июля 2019 года в Самарской области состоялось торжественное закрытие масштабного молодежного Форума ПФО «iВолга 2.0». В церемонии принял участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

По итогам всех смен команда Республики Башкортостан выиграла 8 грантов на общую сумму 1 миллион 940 тысяч на реализацию своих проектов. Так, самую большую грантовую поддержку получила победительница прошлой «iВолги» Анастасия Конобеева. 550 тысяч рублей экспертное сообщество выделило на развитие ее социального проекта - «Краеведческая мастерская». Среди победителей: Виктория Лукьянцева с проектом «Анималотерапия», Юлиана Баширова , Айгуль Нуриева, принявшие участие в смене «Добровольчество», Эрнест Валишин с проектом «Движение без границ», Диана Эмирова, Энже Бердигулова с проектом «Proтазовые боли», Артур Кутлубаев.

Одним из самых ярких впечатлений заключительного дня стало неформальное общение у костра с Приволжским полпредом. Участники смены «Культурный Бум» общались с Игорем Комаровым, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, председателем комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олегом Мельниченко и председателем Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергеем Кабайло. Говорили о свободе творчества и самовыражения, обсуждали уличное искусство и дискутировали о гранях допустимого в стрит-арте.

Много положительных откликов от участников «iВолги» получил проект «Театральное Приволжье», который реализуется в ПФО по инициативе Игоря Комарова. Участники и победители региональных этапов этого фестиваля каждый день представляли свои постановки на площадках Форума, и такой формат понравился ребятам. Участники «iВолги» обратились к полпреду с просьбой продлить проект и после окончания Года театра. Игорь Комаров заверил, что если конкурс действительно востребован, у него обязательно будет продолжение.

Фото: пресс-служба

«Одна из главных целей Указа Президента РФ Владимира Путина о проведении Года театра заключается в привлечении интереса молодежи к театральной жизни. Если нам это удалось, если такой формат действительно вам нужен, то мы, конечно, будем его продолжать. Хочется, чтобы проект «Театральное Приволжье» был как живой организм: чтобы он жил и развивался вместе со своими участниками. Сейчас мы видим, что у него есть шансы стать успешным, и уверен, все регионы ПФО нас поддержат», – сказал Игорь Комаров.

В этом году «iВолга 2.0» вышла на международный уровень, собрав представителей десяти государств ближнего зарубежья на смене «iVolga International». Игорь Комаров встретился с участниками смены и познакомился с их идеями по расширению и укреплению международных отношений в культуре, науке, дипломатии, в спорте, IT-сфере и социальных проектах.

Заместитель председателя Совета молодежи Таджикистана Умеджони Рахимзода попросил Игоря Комарова поделиться методическими наработками по организации «iВолга 2.0» для создания аналога форума в Таджикистане.

«iВолга 2.0» надолго останется в памяти ее участников. Две тысячи молодых людей и девушек в течение недели на Форуме слушали лекции и мастер-классы ведущих экспертов и боролись за выход в финал конкурса грантов. Лучшие проекты в спортивной, управленческой, научной, социальной и культурной сферах получат поддержку от 150 до 300 тыс. рублей. Общий призовой фонд «iВолги 2.0» – более 17 млн рублей. Ребятам есть на кого равняться, ведь многие победители прошлых лет на выигранные средства открыли свое дело, запустили успешные социальные проекты, смогли реализовать свои мечты в науке и спорте.