Названы самые популярные клички кошек у россиян

Так в России кошек по большей части называют Марусями, Алисами, Мусями, Сонями и Масями, а котов - Барсиками, Кузями, Васями, Сёмами и Рыжиками. Об этом информирует RNS.

В ходе опроса 55% респондентов рассказали, что они предпочитают заводить беспородных кошек. 11% россиян предпочитают питомцев британской породы. Еще 8% граждан выбирают шотландских кошек, а 3% опрошенных желают иметь дома мейн-кунов и кошек сибирской породы.

Чаще остальных кошек и котов держат жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Барнаула. Больше всего кошачьих по сравнению с собаками проживает в жилищах населения Иваново, Уфы, Казани, Барнаула и Самары.