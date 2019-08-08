Фото: pxhere.com
Названы самые популярные клички кошек у россиян
Вчера, 16:13Общество
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Специалисты проекта «Питомцы Mail.ru» провели исследование с целью выяснить, какие чаще всего клички россияне дают своим кошкам и котам.
Так в России кошек по большей части называют Марусями, Алисами, Мусями, Сонями и Масями, а котов - Барсиками, Кузями, Васями, Сёмами и Рыжиками. Об этом информирует RNS.
В ходе опроса 55% респондентов рассказали, что они предпочитают заводить беспородных кошек. 11% россиян предпочитают питомцев британской породы. Еще 8% граждан выбирают шотландских кошек, а 3% опрошенных желают иметь дома мейн-кунов и кошек сибирской породы.
Чаще остальных кошек и котов держат жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Барнаула. Больше всего кошачьих по сравнению с собаками проживает в жилищах населения Иваново, Уфы, Казани, Барнаула и Самары.
Всего в исследовании проекта «Питомцы Mail.ru» приняли участие порядка 18 000 владельцев кошек.
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